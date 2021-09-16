Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»

Станислав Черчесов о поражении «Спартака» в Лиге Европы: еще ничего не потеряно

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды от варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист поздравил польский клуб с важной победой и поблагодарил руководство за подаренную персональную клубную футболку. По его мнению, спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, однако неспособность реализовать свои моменты стала ключевым фактором поражения. «У "Спартака" еще ничего не потеряно. На этой дистанции вполне можно исправить положение», — подытожил Черчесов.

15 сентября «Спартак» уступил «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

В рамках второго тура красно-белые на выезде сыграют с итальянским «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября.

Черчесов работал в «Легии» один сезон в 2015 году. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши. В «Спартаке» тренер работал в 2007 году и трофеев не завоевал.