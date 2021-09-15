«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы

«Спартак» уступил «Легии» в Москве в первом туре Лиги Европы

Московский «Спартак» уступил польской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». В основное время матча команды друг другу голов не забили. Но уже на 91-й минуте отличился Лирим Кастрати, принеся своей команде победу.

На встрече присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. В прошлом специалист возглавлял красно-белых и также выступал за клуб, будучи игроком.

30 сентября «Спартак» в рамках второго тура встретится с итальянским «Наполи». Встреча пройдет в Италии. Также в квартете выступает английский «Лестер Сити».

В 2011 году «Спартак» потерпел неудачу в матче квалификации Лиги Европы против «Легии». Поражение от польского клуба при родных трибунах не позволило красно-белым пробиться в групповой этап еврокубка.