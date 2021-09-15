Карпин посетит матч «Спартака» в Лиге Европы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл на стадион «Открытие-Арена», где пройдет матч группового этапа Лиги Европы между столичным «Спартаком» и польской «Легией». Об этом сообщает Sport24.

52-летний специалист посетит матч еврокубка с участием российского клуба. Встреча в рамках первого тура группового этапа ЛЕ начнется в 17:30 по московскому времени.

В составе «Спартака» сразу четыре игрока национальной команды. Это голкипер Александр Максименко, защитник Георгий Джикия, хавбеки Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

Спартак выступает в группе C. Помимо противостояния с «Легией» красно-белым предстоят матчи против английского «Лестер Сити» и итальянского «Наполи».

Карпин руководил «Спартаком» с 2009 по 2012-й, а также с 2012 по 2014 год. С 2008 по 2012 год он был генеральным директором красно-белых.