Помощник Путина оценил дебют Карпина в сборной России

Помощник Путина Левитин о дебюте Карпина в сборной России: первые матчи прошли хорошо

Первые три матча сборной России при Валерии Карпине прошли для тренера хорошо. Об этом РБК рассказал помощник президента России Игорь Левитин.

Он положительно оценил дебют специалиста, отметив стремление Карпина к достижению результата. Левитин также отметил появление в сборной России новых футболистов. Помощник Владимира Путина подчеркнул, что развернутую оценку работе тренера давать рано.

Карпин возглавил сборную России 23 июля. На этом посту специалист сменил Станислава Черчесова.

Первыми матчами для Карпина в качестве главного тренера сборной стали встречи квалификации чемпионата мира-2022. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0). Команда вместе с хорватами делит лидерство в отборочной группе.