Судья Карасев назвал отличие между российским и европейским футболом

Судья Сергей Карасев в интервью «Ленте.ру» назвал отличие между российским и европейским футболом.

Карасев порассуждал о скоростях, которые демонстрируют команды. По словам арбитра, темп игры топ-клубов в Европе в целом выше, чем в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Он заметил, что клубы, занимающие первые пять мест в таблице РПЛ, тоже могут показывать быстрый ритм, однако не всегда делают это.

«У нас не так все плохо, есть команды, которые задают высокую планку, но дело в том, что ее нужно держать постоянно. А так как уровень чемпионата России в сравнении с любым топ-чемпионатом, конечно, пониже, то, соответственно, наши лучшие клубы не на полную иногда выкладываются в играх с теми, кто послабее. В Европе же команды, которые играют в еврокубках, в каждой игре показывают максимум», — объяснил Карасев.

Арбитр добавил, что причина этому — мотивация, которой российским клубам не хватает. «Если, условно, топ-клуб в России играет с кем-то ниже рангом, он может к такому матчу отнестись спокойно. Якобы все равно выиграет, можно и не стараться. Я прекрасно понимаю, что очень сложно искать мотивацию на команду, которая изначально послабее. И не надо ее искать вовсе, если ты выходишь против "Барселоны" или "Челси"», — подчеркнул Карасев. Он пояснил, что игрокам в Европе приходится вырывать место в основе на тренировках и играх даже с соперниками классом ниже, поэтому подобных проблем у них нет.

Карасев обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года. С 2013-го он входит в категорию элитных судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2018 году арбитр работал на чемпионате мира. Кроме того, россиянин уже дважды судил на Евро: в 2016 году — матчи группового этапа, а в 2021-м ему впервые доверили встречу плей-офф.