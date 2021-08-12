«Челси» обыграл «Вильярреал» в серии пенальти и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Лондонский «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В борьбе за трофей команда обыграла в серии послематчевых пенальти испанский «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Виндзор Парк» в ирландском Белфасте. Основное и дополнительное время завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте мяч забил полузащитник лондонцев Хаким Зиеш. На 73-й минуте счет сравнял нападающий Жерар Морено.

Матч обслужил российский судья Сергей Карасев. Его помощниками стали соотечественники Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертым арбитром был назначен белорусский специалист Алексей Кульбаков.

В прошедшем сезоне «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, оказавшись сильнее «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.

