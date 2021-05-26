«Вильярреал» победил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вильярреалу» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 мая, в польском Гданьске. После первого тайма впереди был испанский клуб. Забитым мячом отметился Херард Морено. Во второй половине игры «красные дьяволы» отыгрались усилиями Эдинсона Кавани, но большего добиться они не смогли. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время команды не смогли отличиться, а в серии пенальти были сильнее испанцы — 11:10. Решающий 11-метровый удар не реализовал вратарь МЮ Давид де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» уже становился победителем Лиги Европы. Впервые это произошло в 2017 году. «Вильярреал» ранее никогда не завоевывал титул.