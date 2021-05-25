Фернандо Торрес вернется в футбол

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес объявил о возвращении в футбол. Об этом он написал в своем Instagram.

37-летний испанский форвард анонсировал, что уже в пятницу сообщит о новом клубе. «Я наслаждаюсь жизнью только во время игры. Поэтому, я принял решение вернуться», — написал Торрес.

Последним клубом в карьере испанца был японский «Саган Тосу». Он выступал за команду с 2018 по 2019-й.

Торрес известен по выступлениям главным образом за мадридский «Атлетико» и английский «Ливерпуль». Также за свою карьеру он успел поиграть и в «Челси», и в «Милане». В сезоне-2017/2018 вместе с «Атлетико» футболист выиграл Лигу Европы.

Торрес — двукратный чемпион Европы. Также на его счету победа на чемпионате мира в 2010 году. Он забил 38 голов за сборную Испании.

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