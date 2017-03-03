Потерявший сознание во время матча Торрес успокоил болельщиков

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес избежал серьезной травмы после удара головой о газон в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Слова игрока приводит Twitter мадридского клуба.

«Большое спасибо всем, кто переживает за меня, за ваши слова поддержки. Это был только один пугающий эпизод. Надеюсь вернуться на поле очень скоро!» — заявил футболист.

Эпизод произошел на 85-й минуте встречи. Форвард хотел выбить мяч головой, но в него врезался соперник. Торрес упал, ударился головой о газон и потерял сознание. В подтрибунных помещениях игрок очнулся, но его все равно было решено госпитализировать.

Встреча завершилась вничью — 1:1.