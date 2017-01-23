Футболист «Халл Сити» получил перелом черепа в матче с «Челси»

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Полузащитник футбольного клуба «Халл Сити» Райан Мейсон получил перелом черепа в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2). Об этом сообщается на сайте «тигров».

«Игрок был доставлен в госпиталь, где перенес операцию. Райан находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении.

25-летний англичанин на 12-й минуте поединка столкнулся с защитником лондонской команды Гари Кэхиллом, удар пришелся в висок. Медицинская бригада «Халла» использовала кислородную маску при оказании помощи игроку. Его унесли на носилках и госпитализировали.