Футболист «Атлетико» Торрес получил травму головы и потерял сознание

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму головы и потерял сознание во время матча 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво». Видео появилось на YouTube-канале GOLAZO HD.

Эпизод произошел на 85-й минуте встречи. Форвард собирался выбить мяч головой, когда в него врезался соперник. Торрес упал, ударился головой и потерял сознание. Партнеры попытались оказать ему первую помощь, затем подоспели врачи.

По информации испанских СМИ, 32-летний нападающий пришел в себя в подтрибунном помещении. Несмотря на это, его было решено госпитализировать. О характере травмы и сроках восстановления не сообщается.

Встреча завершилась вничью 1:1. «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице национального чемпионата, имея в активе 46 очков. «Депортиво» с 20 очками расположился на 17-й позиции.