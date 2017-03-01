Бурмистров госпитализирован после силового приема в матче c «Бостон Брюинс»

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Российский форвард «Аризона Койотс» Никита Бурмистров госпитализирован после силового приема с защитником «Бостон Брюинс» Колином Миллером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео эпизода появилось на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

В начале второго периода Миллер встретил россиянина плечом, тот не видел приближающегося соперника и в результате столкновения ударился головой. Игроки «Аризоны» набросились на Миллера, Бурмистров не смог подняться со льда самостоятельно и покинул площадку на носилках. Защитник «Бостона» был удален до конца матча. Несмотря на это, «Аризона» уступила со счетом 1:4. Позднее 25-летний Бурмистров выложил в Snapchat фотографию с больничной койки, подписав ее «я в порядке».