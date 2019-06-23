Чемпион мира и Европы объяснил свой уход из футбола

Нападающий Фернандо Торрес объяснил решение завершить профессиональную карьеру. Его слова приводит Marca.

Торрес заявил, что его физическая форма больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне. «Я больше не получаю удовольствие от игры так, как это было раньше. Поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу завершить карьеру с чистой совестью», — отметил 35-летний спортсмен.

Футболист также рассказал, что его последний матч состоится 23 августа в японском Тосу против клуба «Виссел Кобе». Команду соперника сейчас представляют друзья испанца — Давид Вилья и Андрес Иньеста.

О решении Торреса завершить карьеру стало известно 21 июня. Тогда футболист заявил, что пришло время уйти из спорта.

Последний сезон Торрес провел в японском клубе «Саган Тосу». Футболист известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и сборную Испании.

За свою карьеру он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе «Челси», выигрывал Лигу Европы с «Атлетико». В составе сборной Испании Торрес стал победителем чемпионата мира-2010, а также чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.

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