Форвард «Атлетико» Торрес забил мяч ударом через себя

Нападающий мадридского «Атлектико» Фернандо Торрес забил мяч в ворота «Сельты» в матче 22-го тура испанской Примеры. Видео появилось на YouTube-канале Brazucas.

Форвард отличился на 11-й минуте встречи. Торрес принял мяч спиной к воротам, подбил его, не разворачиваясь, и нанес точный удар в дальний угол.

Матч завершился победой мадридцев со счетом 3:2. После 22 туров Примеры «Атлетико» с 42 очками идет на четвертой позиции в таблице, у «Сельты» есть игра в запасе, она занимает 10-е место (30 очков).