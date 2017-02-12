«Локомотив» отказался от требовавшего 100 тысяч фунтов в неделю англичанина

Московский «Локомотив» отказался от трансфера защитника английского «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера. Об этом сообщает The Sun.

Красно-зеленые намеревались арендовать Колкера и забронировали для игрока и его агента билеты в Испанию, где проходит зимний сбор «Локомотива». В последний момент защитник потребовал 3,5-летний контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю (124,5 тысячи долларов). По информации британского издания, москвичи сочли подобный шаг проявлением неуважения и отказались от Колкера.

25-летний Колкер выступает за «Куинз Парк Рейнджерс» с 2014 года. За это время он провел в составе команды 42 матча и отметился тремя забитыми мячами. Кроме того, в его активе один матч и один гол за сборную Англии.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.