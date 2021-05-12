УЕФА расследует деятельность основателей Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует деятельность клубов-основателей Суперлиги. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу организации.

Инспекторы организации по этике и дисциплинарным вопросам изучат деятельность мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» — клубов-основателей футбольной Суперлиги и последних трех ее участников, которые не отказались от участия в проекте.

В апреле клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) из числа основателей заявили о своем выходе из проекта Суперлиги, после чего развитие турнира было приостановлено. Руководство Суперлиги осудило давление со стороны УЕФА, при этом подчеркнуло, что готово к диалогу с организацией. «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» может грозить исключение из Лиги чемпионов.

Проект Суперлиги анонсировали как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА.