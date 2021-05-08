Клубы-основатели Суперлиги выступили с заявлением относительно конфликта с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Полная версия доступна на сайтах «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны».

«Клубы-основатели сталкиваются с угрозами и давлением со стороны третьих лиц, принуждением к отказу от проекта. Клубы лишают возможности найти решение посредством конструктивного диалога», — говорится в заявлении.

Основатели нового турнира осудили давление со стороны УЕФА. В заявлении подчеркивается, что Суперлига призвана помочь европейскому футболу, преодолеть экономический кризис. В тексте упоминается, что новый турнир предусматривает солидарные выплаты для его участников, которые существенно выше того, что клубы получают от УЕФА. Также в заявлении выражается готовность клубов-основателей к поиску совместных с УЕФА решений относительно будущего.

Ранее 8 мая стало известно, что глава УЕФА Александер Чеферин намерен предложить исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на два года. Также отказавшиеся от участия в Суперлиги клубы обяжут сделать пожертвование общей суммой в 15 миллионов евро.

Проект Суперлиги приостановлен. Большинство изначальных участников заявили о своем отказе от нового проекта.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



