Определились финалисты Лиги Европы в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выход в решающую стадию турнира обеспечили себе испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Испанцы в двухматчевом полуфинальном противостоянии одержали победу над лондонским «Арсеналом»: первый матч завершился победой со счетом 2:1, а второй — безголевой ничьей. Англичане выбили из турнира итальянскую «Рому» (6:2; 2:3).

Решающий матч Лиги Европы состоится 26 мая в Гданьске.

5 мая стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона-2020/2021. На решающей стадии турнира встретятся два английских клуба: лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».