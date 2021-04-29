Состоялись первые матчи полуфинала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вильярреал» принимал лондонский «Арсенал». Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Обе команды не сумели доиграть встречу в полных составах. Сперва на 57-й минуте поле покинул игрок канониров Дани Себальос. С 80-й минуты «Вильярреал» также играл в меньшинстве — красную карточку получил Этьен Капу.

Во втором полуфинале встретились «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Лондонцы переиграли соперников на «Олд Траффорд» со счетом 6:2. Дублем отметился уругвайский форвард хозяев Эдинсон Кавани.

Ответные матчи полуфинала пройдут 6 мая. Решающий матч турнира состоится 26 мая в Гданьске.