Определились пары четвертьфиналистов Лиги Европы

Определились пары команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка прошла в пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне. Помимо определения пар в 1/4 финала, была сформирована окончательная сетка турнира.

Победитель противостояния «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» в полуфинале сыграет с лучшим в паре «Аякс» — «Рома». В другой части сетки оказались дуэты «Арсенал» — «Славия» и «Динамо» (Загреб) — «Вильярреал».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.