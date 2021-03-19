Вратарю проломили череп в матче Лиги Европы

Голкипер пражской «Славии» Ондржей Коларж получил тяжелую травму в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» из Глазго. Об этом сообщается в Twitter чешской команды.

По результатам обследования вратарю был диагностирован перелом лобной пазухи. Игрок вернется в Прагу, где его госпитализируют.

Коларжу проломили череп на 61-й минуте матча в столкновении с форвардом «Рейнджерс» Кемаром Руфом. Голкипер «Славии» был первым на мяче и получил от нападающего удар в голову ногой.

Ранее в пятницу, 19 марта, в пражском клубе рассказали, что после матча избиению подвергся защитник команды Ондржей Кудела. На футболиста напал финский полузащитник Глен Камара.

Ответная игра прошла в четверг, 18 марта, в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом матче команды сыграли вничью (1:1), поэтому по сумме двух поединков в 1/4 финала вышла «Славия».