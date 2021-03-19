Чешский клуб заявил об избиении своего футболиста после матча Лиги Европы

Футболист пражской «Славии» Ондржей Кудела подвергся избиению после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» из Глазго. Об этом сообщается на сайте чешской команды.

В заявлении клуба говорится, что по окончании игры чехов не пустили в раздевалку, а защитник подвергся нападению со стороны финского полузащитника шотландцев Глена Камары. В «Славии» отметили, что это произошло в присутствии главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сам наставник клуба из Глазго отметил, что Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Куделы. В «Славии» эти обвинения отвергли.

Ответная игра прошла в четверг, 18 марта, в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом матче команды сыграли вничью (1:1), поэтому по сумме двух поединков в 1/4 финала вышла «Славия».