Хорватский клуб вслед за «Краснодаром» выбил из Лиги Европы «Тоттенхэм»

Загребское «Динамо» на своем поле обыграло «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мислав Оршич. В дополнительное время хорватский форвард оформил хет-трик.

Встреча перешла в овертайм, так как в первой игре «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу с тем же счетом 2:0. Соперника по четвертьфиналу «Динамо» узнает после жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 19 марта.

В 1/16 финала «Динамо» встречалось с «Краснодаром». Хорватский клуб дважды обыграл российскую команду.