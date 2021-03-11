«Манчестер Юнайтед» в добавленное время упустил победу над «Миланом»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 марта, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом в начале второго тайма отметился Амад Траоре. У гостей равенство на второй добавленной минуте восстановил Симон Кьер.

«Милан» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с квалификации. «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за титул после вылета из Лиги чемпионов.

Ответная игра между англичанами и итальянцами состоится 18 марта в Милане. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.