15-матчевая победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ прервалась в дерби с МЮ

«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Люк Шоу.

15-матчевая победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ прервалась, но команда остается лидером чемпионата, имея в активе 65 очков. «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и вышел на второе место.

«Манчестер Сити» в следующем туре 10 марта на своем поле примет «Саутгемптон». «Манчестер Юнайтед» 14 марта дома сыграет с «Вест Хэмом».