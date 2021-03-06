«Арсенал» потерял очки в игре с аутсайдером АПЛ

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 6 марта, и завершилась со счетом 1:1. На гол Пьера-Эмерика Обамеянга хозяева ответили точным ударом Криса Вуда. Оба мяча был забиты в первом тайме.

«Арсенал» имеет в активе 38 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице. «Бернли» набрал 30 очков и занимает 15-ю позицию.

«Арсенал» в следующем туре, который состоится 14 марта, на своем поле примет «Тоттенхэм». «Бернли» днем ранее на выезде встретится с «Эвертоном».