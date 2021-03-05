«Челси» нанес «Ливерпулю» пятое поражение в последних шести матчах АПЛ

«Челси» на выезде обыграл «Ливерпуль» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч в первом тайме забил Мэйсон Маунт.

«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в последних шести матчах АПЛ и с 43 очками занимает седьмое место в чемпионате. В активе «Челси» 47 очков, клуб располагается на четвертой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 7 марта дома примет «Фулхэм». «Челси» днем позже на своем поле сыграет с «Эвертоном».