«Тоттенхэм» победил в лондонском дерби

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе хозяев автоголом в первом тайме отметился Олуватосин Адарабиойо.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 42 очка, команда находится на восьмом месте в чемпионате. В активе «Фулхэма» 23 очка, клуб занимает 18-ю позицию.

«Тоттенхэм» в следующем туре 7 марта на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Фулхэм» в тот же день на выезде сыграет с «Ливерпулем».