«Лестер» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 марта, и завершилась со счетом 1:1. На гол Матея Выдры гости ответили точным ударом Келечи Ихеаначо. Оба мяча были забиты в первом тайме.

«Лестер» набрал 50 очков и находится на третьем месте в чемпионате. В активе «Бернли» 29 очков, клуб занимает 15-ю позицию.

«Лестер» в следующем туре 6 марта на выезде сыграет с «Брайтоном». «Бернли» в тот же день дома примет «Арсенал».