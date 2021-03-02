«Эвертон» выиграл второй матч подряд в АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в составе победителей дебюте встречи забил Ришарлисон.

Вторая победа подряд позволила «Эвертону» набрать 43 очка, команда занимает седьмое место в чемпионате. В активе «Саутгемптона» 30 очков, клуб находится на 14-й позиции.

«Эвертон» в следующем туре 4 марта на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Саутгемптон» 6 марта на чужом поле встретится с «Шеффилд Юнайтед».