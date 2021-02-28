«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд в игре с худшим клубом АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кертис Джонс и Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд, набрал 43 очка и занимает шестое место в чемпионате. «Шеффилд» остается худшей командой АПЛ, команда с 11 очками замыкает турнирную таблицу.

«Ливерпуль» в следующем туре 4 марта на своем поле примет «Челси». «Шеффилд Юнайтед» днем раньше дома сыграет с «Астон Виллой».