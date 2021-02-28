«Тоттенхэм» одержал разгромную победу в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Бернли» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 февраля, в Лондоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарет Бэйл, по мячу забили Харри Кейн и Лукас Моура.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 39 очков и выйти на восьмое место в чемпионате. В активе «Бернли» 28 очков, клуб находится на 15-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 4 марта на выезде сыграет с «Фулхэмом». «Бернли» днем раньше дома примет «Лестер».