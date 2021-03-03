«Манчестер Сити» выиграл 15-й матч подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 2 марта, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Габриэл Жезус, еще один мяч забил Рияд Марез. Кроме того, свои ворота поразил Леандер Дендонкер. У гостей мяч забил Конор Коуди.

Победа стала для «Манчестер Сити» 15-й подряд в АПЛ, клуб набрал 65 очков и упрочил лидерство в АПЛ. В активе «Вулверхэмптона» 34 очка, команда находится на 12-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 7 марта на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Вулверхэмптон» днем раньше на чужом поле сыграет с «Астон Виллой».

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