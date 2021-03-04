«Эвертон» выиграл третий матч подряд и вышел на четвертое место в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч во втором тайме забил Ришарлисон.

«Эвертон» одержал третью победу подряд, набрал 46 очков и вышел на четвертое место в чемпионате. В активе «Вест Бромвича» 17 очков, клуб занимает 19-ю позицию.

«Эвертон» в следующем туре 8 марта на выезде сыграет с «Челси». «Вест Бромвич» дома днем раньше примет «Ньюкасл».