«Ливерпуль» дома проиграл новичку АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей голом в концовке первого тайма отметился Марио Лемина.

«Ливерпуль» потерпел шестое поражение в последних семи матчах АПЛ. Команда с 43 очками находится на седьмом месте. «Фулхэм» имеет в активе 26 очков и занимает 18-ю позицию.

«Ливерпуль» в следующем туре 15 марта на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Фулхэм» двумя днями раньше примет «Манчестер Сити».