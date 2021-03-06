«Лестер» вырвал победу в матче АПЛ и вышел на второе место

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 6 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Адама Лалланы «лисы» ответили точными ударами Келечи Ихеаначо и Даниэля Амарти.

«Лестер» имеет в активе 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал 26 очков и находится на 16-й позиции.

«Лестер» в следующем туре 14 марта на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».