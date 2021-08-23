Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов

Российская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Янг Бойз». Об этом сообщает сайт Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА).

Помощниками Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен еще один россиянин Владимир Москалев.

Встреча между венгерским «Ференцварошем» и швейцарским «Янг Бойз» состоится 24 августа в Будапеште. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарского клуба. Победитель противостояния примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Карасев обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года. Российский арбитр с 2013 года входит в категорию элитных судей УЕФА. Он регулярно работает на матчах европейских международных турниров. В сезоне-2017/18 он судил полуфинал Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем». 11 августа Карасев обслуживал матч Суперкубка КЕФА межу «Челси» и «Вильярреалом», в котором лондонский клуб одержал победу по пенальти.

