Российский судья Карасев объяснил отказ преклонять колено перед матчами Евро

Российский судья Сергей Карасев объяснил отказ преклонять колено перед матчами чемпионата Европы. Его слова в пятницу, 16 июля, приводит «Чемпионат.com».

«Я и так уважаю всех людей — независимо от национальности», — сказал Карасев. Он также добавил, что судьям, работавшим на матчах Евро, не намекали на то, что им стоит участвовать в акции в поддержку движения Black Lives Matter.

42-летний Карасев оценил назначение его бригады на матч 1/8 финала Евро между сборными Чехии и Нидерландов. По его словам, он и его коллеги были счастливы поработать на игре плей-офф. «Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра — уже невероятный успех», — подытожил он.

Встреча сборных Чехии и Нидерландов завершилась победой чехов со счетом 2:0. Карасев показал красную карточку нидерландскому защитнику Матейсу де Лигту после просмотра видеоповтора. Это был первый случай удаления игрока при помощи VAR в истории Евро.

После стадии 1/8 финала Карасев работал на четвертьфинале и полуфинале в качестве резервного арбитра.

Перед началом Евро сразу несколько сборных объявили, что их игроки не станут преклонять колени перед матчами турнира. В их число вошли команды России, Хорватии, Венгрии и Чехии.