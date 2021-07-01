Российский арбитр назначен на матч 1/4 финала Евро

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 1/4 финала чемпионата Европы между Данией и Чехией в качестве резервного судьи. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все остальные арбитры встречи представляют Нидерланды. Главным судьей будет Бьорн Кейперс, ему помогут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел.

Карасев был главным арбитром предыдущего матча чехов на турнире. В игре 1/8 финала команда обыграла Нидерланды (2:0), а российский судья показал красную карточку защитнику голландцев Матейсу де Лигту. Часть фанатов осталась недовольна работой Карасева, арбитра призывали внести в санкционный список.

Поединок Чехии против Дании пройдет в субботу, 3 июля. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.