Российский футбольный судья сравнил зарплаты за матчи в России и Европе

Российский футбольный судья Сергей Карасев в интервью YouTube-каналу «Едим Спорт» сравнил зарплаты за матчи в России и Европе.

Арбитр рассказал, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) у всех судей одинаковый гонорар, составляющий 100 тысяч рублей за один матч, а в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — 35-40 тысяч. Он добавил, что за встречи, проходящие под эгидой УЕФА, арбитры получают одинаковую сумму, которая зависит от категории судьи. По словам Карасева, за один матч плей-офф Лиги чемпионов арбитр получает примерно 400 тысяч рублей.

В данный момент Карасев работает на матчах чемпионата Европы. Он обслужил матчи группового этапа между сборными Италии и Швейцарии (3:0), Германии и Венгрии (2:2) и встречу 1/8 финала между командами Нидерландов и Чехии (0:2).

В матче плей-офф россиянин впервые в истории Евро удалил футболиста после видеопросмотра: красную карточку получил голландский защитник Матейс де Лигт. После этого чехи забили два мяча и вышли в четвертьфинал. Болельщики негативно отнеслись к решению арбитра, призывая его завершить судейскую карьеру и захотев увидеть его в санкционном списке.

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