Оставшийся в меньшинстве «Локомотив» спасся от поражения в первом матче ЛЕ

«Локомотив» с 59-й минуты играл против «Марселя» в меньшинстве

Столичный «Локомотив» сыграл вничью с Марселем (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Гости открыли счет на 59-й минуте. Турецкий полузащитник марсельского клуба Дженгиз Ундер реализовал пенальти после нарушения Наира Тикнизяна. Последний получил за фол вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив «Локомотив» в меньшинстве. Москвичи отыгрались только на 89-й минуте. Новичок команды Тино Анджорин спас «Локомотив» от поражения.

«Локомотив» выступает в группе E. Также в квартете представлены турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио». С римлянами «железнодорожникам» предстоит игра на выезде, которая пройдет 30 сентября.

15 сентября поражение на старте еврокубка потерпел столичный «Спартак». Красно-белые проиграли польской «Легии» при своих трибунах с минимальным счетом.

«Зенит» также неудачно начал выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили «Челси» на выезде.