Оставшийся в меньшинстве «Локомотив» спасся от поражения в первом матче ЛЕ

Столичный «Локомотив» сыграл вничью с Марселем (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Москве. Гости открыли счет на 59-й минуте. Турецкий полузащитник марсельского клуба Дженгиз Ундер реализовал пенальти после нарушения Наира Тикнизяна. Последний получил за фол вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле, оставив «Локомотив» в меньшинстве. Москвичи отыгрались только на 89-й минуте. Новичок команды Тино Анджорин спас «Локомотив» от поражения.
«Локомотив» выступает в группе E. Также в квартете представлены турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио». С римлянами «железнодорожникам» предстоит игра на выезде, которая пройдет 30 сентября.
15 сентября поражение на старте еврокубка потерпел столичный «Спартак». Красно-белые проиграли польской «Легии» при своих трибунах с минимальным счетом.
«Зенит» также неудачно начал выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака уступили «Челси» на выезде.