Семак отреагировал на преклонение игроками «Зенита» колена перед матчем ЛЧ

Семак о преклонивших колено перед игрой с «Челси» легионерах «Зенита»: это их личное право

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поступок легионеров петербургского клуба, которые преклонили колено перед началом матча Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это их личное право. Уважаю права всех людей», — заявил специалист. Россиянин также отметил, что сам готов преклонить колено только перед богом.

Выездная игра петербургского клуба с «Челси» прошла во вторник, 15 сентября, в Лондоне. «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:1.

В акции с преклонением колена перед стартовым свистком, направленной на борьбу с расизмом, поучаствовали легионеры сине-бело-голубых Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун. От жеста воздержались российские футболисты «Зенита», а также украинец Ярослав Ракицкий.