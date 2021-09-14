Дзюба остался в запасе на матч Лиги чемпионов против «Челси»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе на встречу Лиги чемпионов против «Челси»

Петербургский «Зенит» в Twitter назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

В воротах будет стоять Станислав Крицюк. Нападающий Артем Дзюба остался в запасе на встречу. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени.

16 августа сайт Metaratings сообщил, что «Зенит» может отдать Дзюбу в аренду. Отмечалось, что у главного тренера клуба Сергея Семака и форварда возник конфликт. Семака якобы не устраивает поведение Дзюбы в коллективе. Среди претендентов на игрока — казанский «Рубин».

Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Форвард выступает за клуб с 2015-го. В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России. В 2018 году Дзюба выступал на правах аренды в тульском «Арсенале».