Российские игроки «Зенита» отказались преклонить колено перед матчем ЛЧ

Легионеры «Зенита» преклонили колено в рамках акции против расизма перед матчем с «Челси»

Российские футболисты петербургского «Зенита» отказались преклонить колено перед матчем первого тура Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

В акции против расизма поучаствовали легионеры Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Малком, Клаудиньо и Сердар Азмун. Российские игроки и украинец Ярослав Ракицкий проигнорировали действия своих одноклубников. Футболисты «Челси» преклонили колено в полном составе.

Матч проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». В воротах стоит Станислав Крицюк. Нападающий Артем Дзюба остался в запасе на встречу. На момент публикации заметки счет во встрече 0:0.

Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках движения Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.