Футбольные матчи в США решили начинать с гимна афроамериканцев

Матчи Национальной футбольной лиги США (NFL) будут начинаться с неофициального гимна афроамериканцев. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, с нового сезона NFL на стадионах будет звучать как американский государственный гимн, так и песня «Lift Every Voice and Sing» («Возвысь свой голос и пой»). Отмечается, что решение было принято в рамках кампании по укреплению социальной справедливости и равноправия. Впервые песня прозвучит перед встречей между «Тампой-Бей Бакканирс» и «Даллас Ковбойс».

Спортсмены не впервые проводят акции против расизма. Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках движения Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

21 июля футболистки сборных Великобритании и Чили преклонили колено перед началом первого матча олимпийского турнира в Японии. Спортсменки впервые в истории Олимпийских игр провели акцию в знак солидарности с BLM.