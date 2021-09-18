Капелло назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о неудачных выступлениях российских футбольных клубов в еврокубках. Его слова приводит Sport24.

Капелло заявил, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, так как не выдерживают интенсивности современного футбола. «Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — назвал причину он.

17 сентября двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не видит перспектив у отечественного футбола, пока в стране не поменяется подход к этому вида спорта. По его мнению, футбол не должен существовать на государственные деньги.

Российские клубы не одержали ни одной победы в первом туре еврокубков. Петербургский «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:1, а московский «Спартак» с тем же счетом уступил польской «Легии» в Лиге Европы. Столичный «Локомотив» стал единственным представителем России, который не проиграл на старте еврокубков, сыграв вничью с французским «Марселем» (1:1).