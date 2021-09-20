Карпин объяснил вызов Дзюбы в сборную России

Карпин подчеркнул, что попадание Артема Дзюбы в сборную России пока не окончательно

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в расширенный список национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист объяснил, что на старте сезона Дзюба выглядел не лучшим образом, однако в матче чемпионата России против грозненского «Ахмата» проявил себя. Он обратил внимание на то, что состав команды пока не окончательный. «Пока он попал в этот список, а дальше будем посмотреть, как они будут себя показывать», — подчеркнул тренер.

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды для подготовки к октябрьским матчам ранее 20 сентября. После перерыва в команду были вызваны вратарь Матвей Сафонов, полузащитник Денис Глушаков и Артем Дзюба.

Ближайшие матчи сборная России проведет в октябре. 8 октября команда примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.