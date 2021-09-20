Карпин высказался против заявления Путина о российском футболе

Карпин высказался против слов Путина о том, что лимит на легионеров надо оставлять

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался против желания президента страны Владимира Путина оставить лимит на легионеров в футболе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Путин сказал, что лимит надо оставлять. А я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю», — заявил специалист. Он добавил, что считает нужным высказать свое мнение, однако принятие решения зависит уже не от его слов.

10 сентября президент напомнил, что отечественных футболистов не было на Олимпиаде с 1988 года. Отмена лимита, по мнению лидера страны, пагубно скажется на результатах национальной команды. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что критика Путина — это частное мнение.

23 августа Российский футбольный союз предложил отказаться от лимита на легионеров. Клубы элитного дивизиона чемпионата страны получили соответствующие письма от организации. В настоящее время в Российской премьер-лиге действует ограничение на количество иностранных игроков в заявке по схеме 8+17 (8 легионеров и 17 россиян).