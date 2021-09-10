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Путин отреагировал на возможную отмену лимита на легионеров в российском футболе

Путин о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе:
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Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин негативно отреагировал на возможную отмену лимита на легионеров в российском футболе. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что отечественные футболисты не играли на Олимпиаде с 1988 года. По его мнению, в случае снятия ограничений, команда не сможет завоевать путевку на Игры еще столько же лет.

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В 1988 году в летних Олимпийских играх принимала участие сборная СССР. Команда одержала победу на турнире, обыграв в финале Бразилию. Сейчас для получения путевки на Игры молодежная сборная страны должна дойти до полуфинала чемпионата Европы.

23 августа Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров. Клубы элитного дивизиона чемпионата страны получили соответствующие письма от организации.

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