Путин оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде

Владимир Путин поздравил спортсменов с достойным выступлением на Олимпиаде и Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин счел достойным выступление российских спортсменов, представлявших страну на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом глава государства заявил на открытии Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает ТАСС.

Поздравив спортсменов и тренеров, российский лидер пообещал в скором времени провести встречу с победителями Игр. «Буду рад лично поздравить и поблагодарить их», — сказал он.

Вместе с тем Путин поднял вопрос о серьезной модернизации инфраструктуры подготовки российских атлетов. «Важно сделать следующий шаг — серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта», — подчеркнул он.

В ходе заседания совета глава государства также заявил о намерении обсудить итоги Игр в Токио и задачи развития детско-юношеского спорта. При этом он указал, что эти темы взаимосвязаны, поскольку путь в большой спорт начинается в детстве.

Ранее Путин высказался о проведении новых Олимпийских игр в России. «Мы не исключаем возможности подачи заявок на проведение Олимпиады в России, в том числе на Дальнем Востоке», — оценил вероятность президент.